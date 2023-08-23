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22:51, 23 августа 2023Мир

Байден с семьей посетил занятие по пилатесу

Байден посетил занятие по пилатесу в фитнес-студии в торговом центре в Неваде
СюжетПожары в США:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Джо Байден с семьей посетил занятие по пилатесу, рассказали в пресс-пуле Белого дома.

На данный момент президент находится в отпуске, проводя его на озере Тахо в штате Невада. Байден и члены его семьи посещают тренировки в фитнес-студии в местном торговом центре.

Ранее глава США подвергся критике за отдых на пляже в Делавэре на фоне сильнейших пожаров на Гавайях. Как отметила конгрессмен, член палаты представителей от Республиканской партии Лорен Боберт, Байден отдыхал во время мощных лесных пожаров на Гавайских островах, в результате которых тысячи людей остались без крова.

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    Марина Совина
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