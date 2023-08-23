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10:50, 23 августа 2023Моя страна

В Екатеринбурге установят новый арт-объект

Возле Водонапорной башни в Екатеринбурге появится четырехметровая стела

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Екатеринбурге захотели установить новый арт-объект, посвященный международному книжному фестивалю «Красная строка». Как уточняет KP.RU, четырехметровая стела в виде раскрытой книги появится возле Водонапорной башни 23 августа.

«Стелу установят в Историческом сквере в честь приближающегося трехдневного фестиваля», — рассказали организаторы фестиваля, добавив, что установка стелы начнется с утра.

Ранее сообщалось, что в Москве согласовали проект капитального ремонта доходного дома Петровской в районе Арбата, где в начале XX века жил поэт и писатель Сергей Есенин.

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    Варвара Кошечкина
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