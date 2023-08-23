Мужчина съел рекордное количество рыбы с тошнотворным запахом

Мужчина за минуту съел 392 грамма сюрстремминга и побил мировой рекорд

Участник соревнований, организованных шведским Музеем отвратительной еды, съел рекордное количество квашеной сельди с тошнотворным запахом. Об этом сообщает Guinness World Records.

71-летний Суне Валентин Норлин за минуту поглотил 392,7 грамма квашеной сельди, известной как сюрстремминг. Многих людей начинает тошнить от одного лишь запаха этого блюда. Помимо ужасающего зловония, рыба имеет неприятную скользкую текстуру и сильное послевкусие.

Организаторы соревнования заблаговременно приготовили ведра для рвоты, так как были уверены, что участникам они потребуются. Рекордсмену они не понадобились. За 26 секунд он полностью съел первую порцию, весившую 200 граммов, начал есть вторую и остановился лишь после того, как узнал, что уже побил мировой рекорд. «Ее просто нужно проглатывать», — объяснил мужчина свою тактику.

Ранее сообщалось, что жильцы одного из домов в Стокгольме приняли запах забродившей сельди за утечку газа и вызвали пожарную службу.