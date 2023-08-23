Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:05, 23 августа 2023Из жизни

Мужчина съел рекордное количество рыбы с тошнотворным запахом

Мужчина за минуту съел 392 грамма сюрстремминга и побил мировой рекорд

Фото: Lapplaender / Wikimedia

Участник соревнований, организованных шведским Музеем отвратительной еды, съел рекордное количество квашеной сельди с тошнотворным запахом. Об этом сообщает Guinness World Records.

71-летний Суне Валентин Норлин за минуту поглотил 392,7 грамма квашеной сельди, известной как сюрстремминг. Многих людей начинает тошнить от одного лишь запаха этого блюда. Помимо ужасающего зловония, рыба имеет неприятную скользкую текстуру и сильное послевкусие.

Организаторы соревнования заблаговременно приготовили ведра для рвоты, так как были уверены, что участникам они потребуются. Рекордсмену они не понадобились. За 26 секунд он полностью съел первую порцию, весившую 200 граммов, начал есть вторую и остановился лишь после того, как узнал, что уже побил мировой рекорд. «Ее просто нужно проглатывать», — объяснил мужчина свою тактику.

Материалы по теме:
«Стошнит от одной мысли о таком» Кто, как и зачем пьет алкоголь с половыми органами, фекалиями и мочой диабетиков?
«Стошнит от одной мысли о таком»Кто, как и зачем пьет алкоголь с половыми органами, фекалиями и мочой диабетиков?
3 января 2023
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023

Ранее сообщалось, что жильцы одного из домов в Стокгольме приняли запах забродившей сельди за утечку газа и вызвали пожарную службу.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили цель ударов дронов по Москве

    В СПЧ увидели религиозную ненависть в избиении россиянки мигрантом из-за шорт

    Названы самые трудные для уборки элементы интерьера

    Нехватку новых Lada у автодилеров объяснили

    В БРИКС одобрили документ о расширении организации

    Россиянкам назвали портящие женский образ сочетания цветов в одежде

    Участница популярного реалити-шоу на ТНТ рассказала о не попавших в эфир сценах

    Новые iPhone начнут продавать с большой скидкой

    Сироте из российского региона выдали затопленную квартиру

    Аномальная жара ударила по крупному производителю вина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости