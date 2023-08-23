Мужчина нашел на берегу реки «дьявольское чудище из фильмов ужасов»

LADbible: британец нашел на берегу реки в Уэльсе существо из фильма ужасов

Житель Великобритании нашел «существо из фильмов ужасов» во время рыбалки. Об этом сообщает LADbible.

Странное продолговатое животное с круглым ртом, усеянным множеством острых зубов, обнаружил британец Крейг Эванс на западе Уэльса. Мужчина рассказал, что отправился наловить морской форели, которая заходит в реку на нерест, и увидел страшное создание на берегу. «Глядите, это прям как в том фильме "Зубы", если вы понимаете, о чем я. Не буду вдаваться в детали, загуглите, если хотите», — написал он под фотографией находки на своей странице в социальной сети.

Подписчики мужчины были поражены тем, что подобные существа водятся в Британии. «Что это за дьявольский кошмар из ада?! Ужас!» — написал один из них. «Вот это чудище! Я и подумать не мог, что они здесь обитают! Потрясающе!» — заявил другой.

Позже Эванс пояснил, что обнаружил на берегу реки морскую миногу. Британец, увлекающийся рыбалкой, написал, что миноги нерестятся в пресной воде прибрежных рек, питаясь водорослями и микроорганизмами, а позже мигрируют в океан, где охотятся на рыбу. «Она присасывается своей жуткой пастью в боку рыбы и высасывает из нее всю кровь. Мой экземпляр был 60 сантиметров в длину и весил около килограмма», — объяснил Эванс.

Морские миноги, которых иногда называют «рыбами-вампирами», относятся к примитивной архаичной группе бесчелюстных животных — при достаточно развитом черепе у них отсутствуют челюсти. Они не являются рыбами, но биологи применяют к ним термин рыбообразные. В современной фауне их почти не осталось — к группе бесчелюстных принадлежат только 36 видов миног и 76 видов миксин.

Ранее сообщалось, что морские миноги, пьющие кровь у рыб, снова захватили Великие озера в Северной Америке и стали причиной снижения улова рыбаков. Впервые миноги попали в воды Великих озер, находящихся на территории Канады и США, в 1920-е годы и, не встретив там опасных для себя хищников, начали бесконтрольно размножаться.