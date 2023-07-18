«Рыбы-вампиры» начали отбирать улов у рыбаков

Пьющие кровь «рыбы-вампиры» стали угрозой для рыбаков на Великих озерах

Инвазивные морские миноги, пьющие кровь у рыб, снова захватили Великие озера и стали причиной снижения улова у местных рыбаков. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Морские миноги — это наружные паразиты крупных рыб. Их часто называют рыбами-вампирами из-за полного острых зубов рта и свойства присасываться к своей добыче, прогрызать ее кожу и выпивать кровь.

Миноги попали в воды Великих озер, находящихся на территории Канады и США, в 1920-е годы и, не встретив там опасных для себя хищников, начали бесконтрольно размножаться. Ежегодно они поедали около 50 тысяч тонн рыбы в озерах — больше, чем вылавливали рыбаки, у которых они к тому же отбирали потенциальный улов. Власти поняли, что миноги представляют угрозу для местной экосистемы и с 1958 года начали распылять в воде селективный яд, которому дали название «ламприцид». С его помощью популяцию миног в Великих Озерах удалось сократить на 90 процентов.

Однако в последние годы из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений ламприцид стали распылять гораздо реже, из-за чего численность миног снова начала расти. Марк Гаден из Рыболовной комиссии Великих озер утверждает, что эти существа грозят местной рыболовной отрасли убытками величиной до шести миллиардов долларов (примерно 411,5 миллиарда рублей) в год.

Каждая особь женского пола может откладывать до сотни тысяч икринок, что обеспечивает им быстрое размножение. Миноги начинают жизнь в мелких реках и ручьях, где проводят несколько лет, питаясь планктоном и падалью, прежде чем устремиться на глубину в поисках крови. Лишь одна из семи рыб выживает после встречи со взрослой миногой.

По словам Гедена, миноги остаются главной угрозой для рыболовства на Великих озерах. Они питаются практически любой рыбой, которая встречается в этих водах. Рост их числа представляет угрозу и с точки зрения экономики, и с точки зрения экологии.

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