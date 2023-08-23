Последствия обстрела Украиной российского храма показали на видео

Последствия обстрела ВСУ храма в Брянской области показали на видео

Последствия обстрела храма Новомучеников и Исповедников Российских в селе Зерново Суземского района Брянской области со стороны Украины показали на видео. Кадры в среду, 23 августа, опубликованы в группе местной епархии во «ВКонтакте».

Атака была произведена 22 августа. В результате попадания снарядов повреждено остекление храма и частично фасад здания.

Утром 16 августа диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе шести человек предприняла попытку проникнуть на территорию Брянской области. Их остановили сотрудники Минобороны, ФСБ России и Росгвардии. Глава приграничного российского региона Александр Богомаз уточнил, что пятеро диверсантов были ликвидированы.

С октября 2022 года в Брянской области действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.