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14:14, 23 августа 2023Россия

Последствия обстрела Украиной российского храма показали на видео

Последствия обстрела ВСУ храма в Брянской области показали на видео

Последствия обстрела храма Новомучеников и Исповедников Российских в селе Зерново Суземского района Брянской области со стороны Украины показали на видео. Кадры в среду, 23 августа, опубликованы в группе местной епархии во «ВКонтакте».

Атака была произведена 22 августа. В результате попадания снарядов повреждено остекление храма и частично фасад здания.

Утром 16 августа диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе шести человек предприняла попытку проникнуть на территорию Брянской области. Их остановили сотрудники Минобороны, ФСБ России и Росгвардии. Глава приграничного российского региона Александр Богомаз уточнил, что пятеро диверсантов были ликвидированы.

С октября 2022 года в Брянской области действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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