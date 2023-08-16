Глава Брянской области показал кадры с места попытки прорыва украинской ДРГ

Губернатор Богомаз показал кадры с места попытки прорыва украинской ДРГ

Появились кадры с места ликвидации украинских диверсантов, которые 16 августа попытались прорваться на территорию России в Брянской области. Фото опубликовал губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, противник предпринял попытку проникновения около 7:00. Их действия были пресечены сотрудниками Минобороны и ФСБ России.