ФСБ остановила вывоз на Украину 100 икон

ФСБ нашла в ЛНР 100 икон, которые ВСУ готовились вывезти на Украину

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ обнаружили свыше 100 православных икон, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовились вывезти на территорию, подконтрольную Киеву. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ведомства по региону.

Реликвии хранились в бывшем офисе украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере ЛНР.

Украинские военные планировали передать иконы частным лицам.

19 августа сообщалось, что ФСБ задержала жительницу ЛНР по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Она с августа 2022 года передавала информацию о местах дислокации российских военнослужащих с целью оказания содействия украинским вооруженным формированиям. В отношении нее возбуждено уголовное дело.