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14:39, 23 августа 2023Россия

Силы ПВО уничтожили два БПЛА в Калужской области

Калужский губернатор Шапша: силы ПВО уничтожили два БПЛА вблизи Шайковки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) вблизи поселка Шайковка Кировского района Калужской области. Об этом заявил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал. По данным главы региона, разрушений на земле также удалось избежать.

Других подробностей о подавлении беспилотников он не привел.

10 августа Минобороны России доложило, что над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя были пресечены атаки беспилотников.

Тогда два дрона, летящих в направлении Москвы, средства ПВО заметили и уничтожили в небе над Малоярославецким районом Калужской области и над территорией подмосковного Одинцовского городского округа.

Вблизи Севастополя были поражены два беспилотника, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря, подчеркнули в ведомстве.

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    Анна Щербакова
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