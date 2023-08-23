Силы ПВО уничтожили два БПЛА в Калужской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) вблизи поселка Шайковка Кировского района Калужской области. Об этом заявил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.
Он отметил, что в результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал. По данным главы региона, разрушений на земле также удалось избежать.
Других подробностей о подавлении беспилотников он не привел.
10 августа Минобороны России доложило, что над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя были пресечены атаки беспилотников.
Тогда два дрона, летящих в направлении Москвы, средства ПВО заметили и уничтожили в небе над Малоярославецким районом Калужской области и над территорией подмосковного Одинцовского городского округа.
Вблизи Севастополя были поражены два беспилотника, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря, подчеркнули в ведомстве.