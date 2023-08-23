Силы ПВО уничтожили два БПЛА в Калужской области

Калужский губернатор Шапша: силы ПВО уничтожили два БПЛА вблизи Шайковки

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) вблизи поселка Шайковка Кировского района Калужской области. Об этом заявил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал. По данным главы региона, разрушений на земле также удалось избежать.

Других подробностей о подавлении беспилотников он не привел.

10 августа Минобороны России доложило, что над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя были пресечены атаки беспилотников.

Тогда два дрона, летящих в направлении Москвы, средства ПВО заметили и уничтожили в небе над Малоярославецким районом Калужской области и над территорией подмосковного Одинцовского городского округа.

Вблизи Севастополя были поражены два беспилотника, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря, подчеркнули в ведомстве.