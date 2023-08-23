50-летняя Хайди Клум раскрыла свой вес

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум раскрыла поклонникам свой вес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость ответила на вопросы подписчиков, один из которых касался ее внешнего вида. Манекенщица призналась, что следит за питанием и считает калории. По словам инфлюэнсера, в общей сложности она позволяет себе не более 900 калорий в день.

Помимо этого, фанаты поинтересовались весом Клум, в связи с чем она решила встать на весы в прямом эфире. «Должно быть, они совсем запылились», — пошутила модель. Выяснилось, что весы показали 62,5 килограмма.

Ранее в августе Хайди Клум отметила годовщину свадьбы в откровенном наряде. 50-летняя манекенщица отправилась в Италию с 33-летним супругом. При этом для выхода в свет она выбрала леопардовый костюм, который состоял из топа от бикини с треугольными чашками и завязками на шее и расклешенных брюк с металлическим кольцом на поясе.