Путин лично приехал на празднование победы Красной армии в Курской битве

Путин приехал в Курск на празднование по случаю 80-летия победы на Курской дуге

Президент России Владимир Путин лично посетил мероприятия по случаю 80-летия победы на Курской дуге. Об этом сообщает ТАСС.

Российский президент очно появился на сцене концерта в Курске. «Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», — сказал Путин во время своего выступления.

Президент указал, что в этот же день будут вручены высокие государственные награды военнослужащим, участникам специальной военной операции, «которые достойны славы героев Курской дуги».

12 июня сообщалось, что Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, где вручил награды участникам спецоперации. В госпитале главу государства сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник лечебного учреждения Александр Есипов.