Медведев пообещал победить фашизм «как на Курской дуге в 1943-м»

Медведев: победа будет за нами, как и на Курской дуге в 1943-м году

Россия одержит победу над фашизмом подобно тому, как это было сделано на Курской дуге. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во «ВКонтакте».

Исторические параллели между текущими событиями и Великой Отечественной войной он провел в день 78-й годовщины окончания Курской битвы.

Зампред Совбеза отметил важность этой даты и заявил, что на Курской дуге был сделан еще один шаг к разгрому фашизма. Тогда все в итоге закончилось водружением Знамени Победы над Рейхстагом, напомнил он.

«Как и на Курской дуге в 1943-м, победа будет за нами!» — заключил Медведев.

Ранее ФСБ России рассекретила архив о раскрытии плана операции «Цитадель» перед Курской битвой. Летом 1943-го года советские разведчики узнали о планах немецких войск наступать от Орла на Пензу и от Белгорода на Малоархангельск. Таким образом вермахт хотел взять реванш за поражения под Москвой и Сталинградом.