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19:21, 26 июля 2023Силовые структуры

ФСБ рассекретила архив о раскрытии плана по «Цитадели» перед Курской битвой

ФСБ рассекретила документы о работе НКГБ по раскрытию плана вермахта по «Цитадели»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ России рассекретила архивные документы о роли органов госбезопасности СССР по раскрытию плана операции «Цитадель» перед Курской битвой. Документы появились на сайте службы.

В частности, летом 1943 года советские разведчики узнали, что германская армия решила наступать от Орла в направлении Ельца, а в дальнейшем — на Пензу. От Курска и Харькова планировалось двигаться в направлении на Воронеж, от Белгорода — на Малоархангельск. Существовало намерение окружить и уничтожить группировку советских войск, которые были на этом участке фронта.

Таким образом фашисты хотели взять реванш за поражения под Москвой и Сталинградом и захватить стратегическую инициативу в свои руки. Полученная информация помогла выработать решение о переходе к стратегической обороне и последующего контрнаступления Красной армии под Курском и Белгородом.

Информация собиралась на фронтах по мелочам. К примеру, от перебежчиков, которые сообщали необходимые сведения, касающиеся планов фашистов.

Ранее ФСБ опубликовала документы о бомбардировках Сталинградской области в 1942 году

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    Варвара Митина
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