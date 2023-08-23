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03:26, 23 августа 2023Мир

В США объяснили политику Путина по Украине

Макгрегор: Путин не «раздавил» ВСУ, он видит в украинцах православных христиан
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

У Москвы есть все для того, чтобы «раздавить» Украину, но президент России Владимир Путин этого не делает, так как видит в украинцах православных христиан. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast.

По его словам, у России в резерве 300 тысяч солдат, тысячи ракет и артиллерийских снарядов. Макгрегор отметил, что у Москвы есть все для того, чтобы победить Вооруженные силы Украины (ВСУ), но российские войска до сих пор этого не сделали. «Потому что Путин видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И это непостижимо для людей, которые подвержены пропаганде, утверждающей, что Путин — это зло», — объяснил эксперт политику РФ.

Макгрегор уточнил, что Вашингтон работал над тем, чтобы оказаться в конфликте с Россией.

Ранее Путин заявил, что Москва не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова продолжать диалог.

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    Марина Совина
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