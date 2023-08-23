Бывшую судью осудили за хищение миллионов со счетов семьи Цапок

Экс-судья Мартынова получила 10 лет за хищение 92 млн рублей у семьи Цапок

В Волгограде суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову за хищение путем мошенничества 92 миллионов рублей у семьи Цапок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это второй приговор в отношении экс-судьи. В 2018 году ее осудили на семь лет колонии за хищение средств владельца концерна «Покровский» Андрея Коровайко. С учетом первого приговора Мартыновой назначили наказание в 10 лет.

Суд установил, что в 2014 году Мартынова с подельниками, краснодарским юристом Михаилом Урвачевым и предпринимателем из Адыгеи Русланом Шнаховым, представили в суд подложные документы и похитили с банковского счета Надежды Цапок денежные средства, находившиеся под арестом.

Мартынова не признает себя виновной. Урвачева и Шнахова будут судить отдельно.

Бывшую судью арестовали в 2017 году в связи с уголовным преследованием за участие в разделе сельскохозяйственных активов, принадлежавших семье лидера банды Сергея Цапка.

Он и Вячеслав Цеповяз возглавляли ОПГ, действовавшую в станице Кущевской более 10 лет — с 1998 по 2010 год. За этот период они совершили ряд особо тяжких преступлений. Цеповяза в 2013 году приговорили к 20 годам лишения свободы, а Цапок был осужден пожизненно.