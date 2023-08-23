Поставщика ФСБ осудят за злоупотребления при гособоронзаказе

ФСБ отдала под суд поставщика Мельника за злоупотребления при гособоронзаказе

Следователи ФСБ завершили расследование и направили в суд уголовное дело экс-гендиректора компаний «Голлард» и «Российская корпорация средств связи» (РКСС) Евгения Мельника, обвиняемого в злоупотреблениях при реализации контрактов по гособоронзаказу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Материалы переданы на рассмотрение в Таганский суд Москвы.

Мельник попал под следствие в августе прошлого года после срыва контрактов на поставку спецоборудования военным и ФСБ. Его компании производили шифровальные средства, телекоммуникационные системы, а также обеспечивали кибербезопасность оборонных проектов. После начала расследования Мельника арестовали.

Защита настаивает на его невиновности. У него имеются госнаграды и благодарности от президента и правительства России, а также ФСБ.