Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:53, 23 августа 2023Силовые структуры

Поставщика ФСБ осудят за злоупотребления при гособоронзаказе

ФСБ отдала под суд поставщика Мельника за злоупотребления при гособоронзаказе

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Следователи ФСБ завершили расследование и направили в суд уголовное дело экс-гендиректора компаний «Голлард» и «Российская корпорация средств связи» (РКСС) Евгения Мельника, обвиняемого в злоупотреблениях при реализации контрактов по гособоронзаказу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Материалы переданы на рассмотрение в Таганский суд Москвы.

Мельник попал под следствие в августе прошлого года после срыва контрактов на поставку спецоборудования военным и ФСБ. Его компании производили шифровальные средства, телекоммуникационные системы, а также обеспечивали кибербезопасность оборонных проектов. После начала расследования Мельника арестовали.

Защита настаивает на его невиновности. У него имеются госнаграды и благодарности от президента и правительства России, а также ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Турция и ООН подготовят предложения России по зерновой сделке

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Россию обвинили в попытках заглушить работу Starlink на Украине

    Дымящийся обломок дрона возле пробитой стены склада в Подмосковье сняли на видео

    ФСБ остановила вывоз на Украину 100 икон

    Место попадания беспилотника в здание «Москва-Сити» сняли на видео

    Поставки нефти из России упали до минимума с начала года

    В отеле Мексики появилась опция отдыха для разведенных со стриптизом в номере

    Инсайдер назвал стоимость iPhone 15 Pro

    Последствия взрыва беспилотника в Москва-сити попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости