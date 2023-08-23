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17:32, 23 августа 2023Россия

Лавров передал привет от Путина на саммите БРИКС

Лавров передал бывшему президенту ЮАР Табо Мбеки привет от президента Путина

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров передал бывшему президенту ЮАР Табо Мбеки привет от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент [Владимир Путин] передает вам привет. Он вспоминает свой визит, по вашему приглашению, в Южную Африку в 2006 году», — заявил глава МИД экс-президенту.

Российский дипломат представляет страну в очном формате на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Министр встретился со своими коллегами по объединению, а также принял участие в пленарном заседании саммита вместе с главами государств БРИКС.

Весной Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на «арест» Путина. В связи с ратификацией ЮАР Римского статута — основополагающего документа МУС — было принято решение по взаимной договоренности об участии президента России в работе саммита онлайн.

Ранее в МИД ЮАР заверили, что «активное участие Путина в обсуждении вопросов повестки дня саммита ценится всеми остальными лидерами стран БРИКС, оно очень эффективно».

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    Максим Габриелян
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