Лавров передал привет от Путина на саммите БРИКС

Лавров передал бывшему президенту ЮАР Табо Мбеки привет от президента Путина

Глава МИД России Сергей Лавров передал бывшему президенту ЮАР Табо Мбеки привет от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент [Владимир Путин] передает вам привет. Он вспоминает свой визит, по вашему приглашению, в Южную Африку в 2006 году», — заявил глава МИД экс-президенту.

Российский дипломат представляет страну в очном формате на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Министр встретился со своими коллегами по объединению, а также принял участие в пленарном заседании саммита вместе с главами государств БРИКС.

Весной Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на «арест» Путина. В связи с ратификацией ЮАР Римского статута — основополагающего документа МУС — было принято решение по взаимной договоренности об участии президента России в работе саммита онлайн.

Ранее в МИД ЮАР заверили, что «активное участие Путина в обсуждении вопросов повестки дня саммита ценится всеми остальными лидерами стран БРИКС, оно очень эффективно».