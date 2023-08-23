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11:07, 23 августа 2023Мир

В ЮАР оценили формат участия Путина в саммите БРИКС

МИД ЮАР: формат участия Путина в саммите БРИКС очень эффективен

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Формат дистанционного участия президента России Владимира Путина в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) очень эффективен. Об этом заявил ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства ЮАР Нельсон Кгвете.

В дипломатическом ведомстве республики заверили, что «активное участие Путина в обсуждении вопросов повестки дня саммита ценится всеми остальными лидерами стран БРИКС, оно очень эффективно».

«Такое чувство, что лидер России присутствует в залах заседаний саммита бок о бок с другими руководителями стран БРИКС. Сейчас они ведут очень эффективную и важную работу», — добавил Кгвете.

Ранее Путин заявил, что в БРИКС набирает силу необратимый процесс дедолларизации. Он уточнил, что страны сообщества запускают новые инфраструктурные и инвестиционные проекты.

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    Александр Слабиев
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