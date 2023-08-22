Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:35, 22 августа 2023Экономика

Путин заявил о необратимости процесса дедолларизации в БРИКС

Путин: в БРИКС набирает силу необратимый и объективный процесс дедолларизации
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) набирает силу необратимый процесс дедолларизации, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на саммите БРИКС в формате видеоконференции, политик уточнил, что этот процесс необратим. Как уточнил глава государства, страны сообщества запускают новые инфраструктурные и инвестиционные проекты. Между ними растут товарные обмены, расширяются отраслевые контакты, указал он.

«Набирает силу необратимый, объективный процесс дедолларизации», — подчеркнул президент. Он уточнил, что стороны сотрудничают на принципах равноправия, партнерской поддержки, уважения интересов друг друга.

Ранее Путин рассказал, что доллар США используется в международных финансах как инструмент политической борьбы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Умер итальянский певец Тото Кутуньо

    Путин заявил о необратимости процесса дедолларизации в БРИКС

    В Совфеде пообещали ответ на угрозы Киева уничтожить все российское в Крыму

    Бывший американский разведчик назвал потери ВСУ в контрнаступлении

    Захарова назвала условия для начала обсуждения Россией урегулирования на Украине

    Изменяющая в поездках женщина объяснила отсутствие чувства вины перед партнером

    Движение по Крымскому мосту вновь приостановили

    Опубликованы кадры уничтожения украинских позиций FPV-дронами

    Во Франции связали конфликт на Украине с концом эпохи доллара

    Костомаров впервые вышел на лед на протезах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости