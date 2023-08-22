Путин заявил о необратимости процесса дедолларизации в БРИКС

Путин: в БРИКС набирает силу необратимый и объективный процесс дедолларизации

В БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) набирает силу необратимый процесс дедолларизации, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на саммите БРИКС в формате видеоконференции, политик уточнил, что этот процесс необратим. Как уточнил глава государства, страны сообщества запускают новые инфраструктурные и инвестиционные проекты. Между ними растут товарные обмены, расширяются отраслевые контакты, указал он.

«Набирает силу необратимый, объективный процесс дедолларизации», — подчеркнул президент. Он уточнил, что стороны сотрудничают на принципах равноправия, партнерской поддержки, уважения интересов друг друга.

Ранее Путин рассказал, что доллар США используется в международных финансах как инструмент политической борьбы.