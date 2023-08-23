Мошенники похитили у отца замминистра энергетики 13 миллионов рублей

Лжесотрудники ЦБ и ФСБ похитили у отца замминистра энергетики 13 млн рублей

Телефонные мошенники похитили у отца заместителя министра энергетики России более 13 миллионов рублей, сообщают «Известия».

По данным издания, звонящий представился сотрудником Центробанка (ЦБ) России и заявил, что неизвестные пытаются получить доступ к банковскому счету пенсионера. Якобы для сохранения денег злоумышленник предложил их снять и передать сотруднику ФСБ. Тот, по уверениям сотрудника банка, должен был зачислить средства в ЦБ. Так пенсионер лишился более 12 миллионов рублей.

Еще один миллион рублей пенсионер потерял после того, как мошенники убедили его скачать приложение для удаленного управления телефоном.