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15:38, 23 августа 2023Силовые структуры

Мошенники похитили у отца замминистра энергетики 13 миллионов рублей

Лжесотрудники ЦБ и ФСБ похитили у отца замминистра энергетики 13 млн рублей

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Телефонные мошенники похитили у отца заместителя министра энергетики России более 13 миллионов рублей, сообщают «Известия».

По данным издания, звонящий представился сотрудником Центробанка (ЦБ) России и заявил, что неизвестные пытаются получить доступ к банковскому счету пенсионера. Якобы для сохранения денег злоумышленник предложил их снять и передать сотруднику ФСБ. Тот, по уверениям сотрудника банка, должен был зачислить средства в ЦБ. Так пенсионер лишился более 12 миллионов рублей.

Еще один миллион рублей пенсионер потерял после того, как мошенники убедили его скачать приложение для удаленного управления телефоном.

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    Илона Палей
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