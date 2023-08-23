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14:12, 23 августа 2023Россия

Российские войска отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ на одном из направлений

МО РФ: российские войска отразили четыре атаки ВСУ на запорожском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российским войскам удалось отразить четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что участие в боевых действиях принимали штурмовые группы 65-й механизированной бригады ВСУ. Атаки проводились в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

За сутки на данном направлении противник потерял до 80 бойцов, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки: Krab и Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие Д-30, три американские гаубицы М119, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, поставленную из США.

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Ранее стало известно, что российским войскам удалось отразить пять атак штурмовых отрядов ВСУ на купянском направлении. В оборонном ведомстве отметили, что в атаке принимали участие отряды 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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