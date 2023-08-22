Российские войска отразили пять атак штурмовиков ВСУ на одном из направлений
Российским войскам удалось отразить пять атак штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там отметили, что в атаке принимали участие отряды 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск. Атаки противника проводились в районах населенных пунктов Синьковка, Новоселовское и Райгородка.
По данным оборонного ведомства, украинская сторона за сутки на данном направлении потеряла до 65 бойцов, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также американскую радиолокационную станцую контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Помимо этого, российским войскам удалось уничтожить склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, который находился в районе населенного пункта Табаевка в Харьковской области.
Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение по переднему краю в Харьковской области. Уточнялось, что успехи на этом направлении удалось развить при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.