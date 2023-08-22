Российские войска отразили пять атак штурмовиков ВСУ на одном из направлений

МО РФ заявило об отражении пяти атак штурмовиков ВСУ на купянском направлении

Российским войскам удалось отразить пять атак штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что в атаке принимали участие отряды 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск. Атаки противника проводились в районах населенных пунктов Синьковка, Новоселовское и Райгородка.

По данным оборонного ведомства, украинская сторона за сутки на данном направлении потеряла до 65 бойцов, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также американскую радиолокационную станцую контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Помимо этого, российским войскам удалось уничтожить склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, который находился в районе населенного пункта Табаевка в Харьковской области.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение по переднему краю в Харьковской области. Уточнялось, что успехи на этом направлении удалось развить при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.