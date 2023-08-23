На курорте «Роза Хутор» открылась выставка старинных наличников

На курорте Роза Хутор в Сочи открылась выставка старинных резных наличников периода конца XVIII — середины XX века. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На выставке будет представлено 24 наличника, их собирали по всей России в течение двух лет, еще год потребовался на реставрацию. Мастера тщательно очищали наличники от старой краски, восстанавливали утраченные детали, шлифовали и подбирали краски, ориентируясь на данные историков и ученых.

«Новая экспозиция резных наличников – еще один шаг, который позволяет создать своеобразную связь между прошлым и будущим. Наличники на Руси были не просто украшением дома, а своеобразным концентратом смыслов, времен и эпох. Благодаря им можно глубже понять, чем жили, во что веровали наши предки», — рассказала старший экскурсовод этнографического комплекса «Моя Россия» Евгения Белкина.

Один из необычных экспонатов выставки — наличник из города Данилова, украшенный вязью из колец. Таким образом его создатель приветствовал Олимпиаду 1980-года. Экспозиция будет пополняться и дальше.

Ранее сообщалось, что в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства Екатеринбурга в рамках нацпроекта «Культура» откроется виртуальная выставка экспонатов отдела специального хранения «Золотая кладовая». Она начнет работать к концу 2023 года, а в настоящее время она доступна к посещению только с экскурсоводом по записи.