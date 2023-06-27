В Екатеринбурге откроется виртуальная выставка экспонатов спецхранения

В Екатеринбурге откроется виртуальная выставка экспонатов отдела специального хранения

В Музее истории камнерезного и ювелирного искусства Екатеринбурга в рамках нацпроекта «Культура» откроется выставка экспонатов отдела специального хранения «Золотая кладовая». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

Виртуальная экспозиция начнет работать к концу 2023 года. В настоящее время выставка доступна к посещению только с экскурсоводом по записи. Однако после оцифровки предметами коллекции сможет полюбоваться каждый желающий. Увидеть экспонаты «Золотой кладовой» можно будет на цифровой платформе «Артефакт».

Сообщается, что на выставке представят малоформатную каменную пластику Карла Фаберже, миниатюрные яйца-подвески в технике горячей эмали, древнерусскую шейную гривну, платиновые, золотые, картежные монеты, а также итальянскую микромозаику викторианской эпохи с видами античных архитектурных памятников.

Ранее сообщалось, что в начале июля в Улан-Удэ пройдет фестиваль культурного наследия «Новые краски старого города». В рамках мероприятия сразу на нескольких площадках для всех желающих пройдут творческие встречи, художественные выставки, мастер-классы и лекции, посвященные архитектуре, истории и литературе.

