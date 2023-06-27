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18:09, 27 июня 2023Моя страна

В Екатеринбурге откроется виртуальная выставка экспонатов спецхранения

В Екатеринбурге откроется виртуальная выставка экспонатов отдела специального хранения

Фото: страница «Музей камнерезного и ювелирного искусства» во «ВКонтакте»

В Музее истории камнерезного и ювелирного искусства Екатеринбурга в рамках нацпроекта «Культура» откроется выставка экспонатов отдела специального хранения «Золотая кладовая». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

Виртуальная экспозиция начнет работать к концу 2023 года. В настоящее время выставка доступна к посещению только с экскурсоводом по записи. Однако после оцифровки предметами коллекции сможет полюбоваться каждый желающий. Увидеть экспонаты «Золотой кладовой» можно будет на цифровой платформе «Артефакт».

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Сообщается, что на выставке представят малоформатную каменную пластику Карла Фаберже, миниатюрные яйца-подвески в технике горячей эмали, древнерусскую шейную гривну, платиновые, золотые, картежные монеты, а также итальянскую микромозаику викторианской эпохи с видами античных архитектурных памятников.

Ранее сообщалось, что в начале июля в Улан-Удэ пройдет фестиваль культурного наследия «Новые краски старого города». В рамках мероприятия сразу на нескольких площадках для всех желающих пройдут творческие встречи, художественные выставки, мастер-классы и лекции, посвященные архитектуре, истории и литературе.

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