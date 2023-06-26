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14:32, 26 июня 2023Моя страна

В Улан-Удэ пройдет фестиваль культурного наследия

Фестиваль культурного наследия пройдет в Улан-Удэ в начале июля

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фестиваль культурного наследия «Новые краски старого города» пройдет в Улан-Удэ в начале июля. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на организатора Аюну Пивоварова.

Как уточняется, мероприятие состоится 1 и 2 июля. В рамках фестиваля сразу на нескольких площадках для всех желающих пройдут творческие встречи, художественные выставки, мастер-классы и лекции, посвященные архитектуре, истории и литературе.

Кроме того, жители города смогут принять участие в тематических квестах или отправиться на экскурсии, которые проведут известные в республике гиды. Завершится фестиваль джазовым концертом, который пройдет на площади Революции.

Ранее в июне сообщалось, что в столице Бурятии Улан-Удэ запустили бесплатный аудиогид по историческим маршрутам «Ожившая история». На данный момент доступны аудиогиды для шести экскурсий разного формата.

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    Варвара Кошечкина
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