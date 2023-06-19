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16:19, 19 июня 2023Моя страна

В Улан-Удэ запустили бесплатный аудиогид по историческим маршрутам

В Улан-Удэ запустили бесплатный аудиогид по историческим маршрутам «Ожившая история»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В столице Бурятии Улан-Удэ запустили бесплатный аудиогид по историческим маршрутам «Ожившая история». Об этом сообщает «МК» со ссылкой на администрацию города.

«Наш проект не претендует на академическую серьезность — это увлекательное и легкое знакомство с местами и историями нашего города. Это новый формат индивидуального, "умного" городского отдыха, совмещающий приятную прогулку, экскурсию и даже небольшой квест», — заявили в городском комитете по культуре.

На данный момент доступны аудиогиды для четырех пешеходных экскурсий, одной статичной экскурсии, посвященной визиту цесаревича Николая II, и экскурсии по залам Музея истории города. Прослушать их можно, скачав специальный файлы на сайте проекта. При этом часть информации переведена на английский, бурятский и монгольский языки.

В мае в Улан-Удэ прошел фестиваль городских экскурсий «Хото». Всего его посетили порядка 500 человек из разных городов России.

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    Варвара Кошечкина
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