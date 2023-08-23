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13:50, 23 августа 2023Россия

Под Петербургом девочка чуть не сгорела во время готовки

В деревне Лопухинка под Петербургом девочка чуть не сгорела во время готовки

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Девочка-подросток чуть не сгорела во время готовки в деревне Лопухинка под Петербургом. Об этом cо ссылкой на собственный источник в среду, 23 августа, сообщает 78.ru.

Ребенок отдыхал на даче у бабушки. Разогревая себе еду, она повернулась и косой задела плиту. Волосы вспыхнули, пламя быстро перекинулось на одежду. Потушить огонь помогла родственница, которая находилась рядом.

У 14-летней школьницы обгорела спина и правая рука. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В апреле в Бурятии трое детей чуть не сгорели в квартире из-за шалости. Оставшись без присмотра взрослых, несовершеннолетние устроили пожар на втором этаже жилой многоэтажки. Мать вернулась, когда квартира уже была в дыму, и успела их эвакуировать.

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    Евгения Куликова
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