Под Петербургом девочка чуть не сгорела во время готовки

В деревне Лопухинка под Петербургом девочка чуть не сгорела во время готовки

Девочка-подросток чуть не сгорела во время готовки в деревне Лопухинка под Петербургом. Об этом cо ссылкой на собственный источник в среду, 23 августа, сообщает 78.ru.

Ребенок отдыхал на даче у бабушки. Разогревая себе еду, она повернулась и косой задела плиту. Волосы вспыхнули, пламя быстро перекинулось на одежду. Потушить огонь помогла родственница, которая находилась рядом.

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В апреле в Бурятии трое детей чуть не сгорели в квартире из-за шалости. Оставшись без присмотра взрослых, несовершеннолетние устроили пожар на втором этаже жилой многоэтажки. Мать вернулась, когда квартира уже была в дыму, и успела их эвакуировать.