Российские дети чуть не сгорели заживо из-за шалости
В Бурятии трое детей чуть не сгорели заживо в квартире из-за шалости. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.
Инцидент произошел в Улан-Удэ днем 11 апреля. Оставшись без присмотра взрослых, несовершеннолетние устроили пожар на втором этаже жилой многоэтажки. Мать вернулась, когда квартира уже была в дыму, и успела их эвакуировать. Пострадавших детей доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.
Спасатели, прибывшие на вызов, оперативно потушили огонь. Выгорела комната площадью 12 квадратных метров, к ликвидации пожара привлекались шесть человек и две единицы техники.
В конце марта стало известно, что Усть-Илимске Иркутской области пятилетний мальчик, оставшийся без присмотра родителей, заживо сгорел в квартире, его старшая сестра получила ожоги.