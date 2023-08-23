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09:59, 23 августа 2023Россия

Средства ПВО сбили беспилотник в приграничном российском регионе

Shot: средства ПВО сбили беспилотник возле села Дареевск Брянской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в районе села Дареевск Погарского района Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, дрон был уничтожен 22 августа около 21:00. Сообщения о пострадавших не поступали.

Село Дареевск находится примерно в пяти километрах от границы с Украиной. Власти российского региона информацию о сбитом беспилотнике пока не комментировали.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию субъекта попыталась проникнуть группа украинских диверсантов. По его словам, подразделения пограничного управления ФСБ России по области, Минобороны, а также спецподразделения управления Росгвардии успешно отразили атаку.

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    Константин Лысяков
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