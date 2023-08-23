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14:36, 23 августа 2023Силовые структуры

Глава финансовой пирамиды получил срок за хищение 210 миллионов рублей у россиян

В Саранске глава финансовой пирамиды осужден на 6,5 года за хищение 210 млн руб.

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Саранска приговорил к 6,5 года лишения свободы 31-летнего жителя Чувашии, основавшего финансовую пирамиду, с помощью которой он похитил 210 миллионов рублей у российских пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Мордовии.

Мужчина признан виновным по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Суд установил, что в январе 2020 года он зарегистрировал кредитный потребительский кооператив «Надежный» и обманом стал привлекать средства пенсионеров якобы для инвестирования в высокодоходный бизнес. Пожилые жители пяти регионов поверили аферисту и отдали ему свои сбережения. За год он похитил у 406 пенсионеров 210 миллионов рублей.

Суд обязал его возместить обманутым причиненный ущерб.

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    Любовь Ширижик
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