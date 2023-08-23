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19:55, 23 августа 2023Культура

Бритни Спирс захотела помириться с отцом

TMZ: поп-певица Бритни Спирс захотела помириться с опекавшим ее отцом

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская поп-певица Бритни Спирс захотела помириться с опекавшим ее отцом Джейми. Об этом пишет TMZ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что знаменитость задумалась о том, чтобы восстановить отношения с отцом, после того как порвала с супругом Сэмом Асгари. Известно, что Джейми Спирс на протяжении нескольких месяцев находится в больнице. Он находится под наблюдением врачей в связи с диагностированными проблемами с почками. Позже у мужчины обнаружили инфекционное заболевание, связанное с перенесенной 16 лет назад заменой коленного сустава. По словам инсайдера, отец поп-звезды также хотел бы помириться с дочерью и утверждает, что никогда не желал ей ничего плохого.

Ранее муж Бритни Спирс Сэм Асгари заявил, что причиной их разрыва стали непримиримые разногласия. Экс-супруг певицы также потребовал от нее финансовой поддержки, которую сам отказывается предоставлять Спирс.

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    Сергей Равин
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