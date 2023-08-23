Предсказан резкий рост спроса на один тип жилья в России

«Дачный сезон»: к осени спрос на загородные дома в России может вырасти на 20 %

К осени 2023 года спрос на загородные дома в России может вырасти на 16-20 процентов. Динамику интереса к этому типу жилья предсказали в строительной компании «Дачный сезон», пишет «Газета.Ru».

Специалисты ожидают, что интерес россиян к индивидуальным домам увеличится на фоне удорожания ипотеки. Люди будут стараться построить жилье побыстрее с прежней, более выгодной, ставкой по кредиту. «Пока после повышения ключевой ставки условия по ипотеке на загородные дома не изменились, осенью возможен рост ставок на три-четыре процентных пункта», — спрогнозировал креативный директор СК «Дачный сезон» Тимур Дасаев.

Эксперт также считает, что из-за человеческого фактора возможна временная пауза в покупательской активности. Дасаев уточнил, что спрос подстегивают страх потребителей перед дальнейшим увеличением ставок и удорожание строительства — в том числе логистики, материалов и работ. Специалист отметил, что у покупателей недвижимости изменилось восприятие загородных объектов — раньше их выбирали из-за комфорта и экологичности, а теперь добавились такие факторы, как автономность и безопасность.

«Компании начнут уменьшать маржинальность, чтобы стоимость строительства оставалась на прежнем или около того уровне. Однако ипотека так и останется основным инструментом строительства и приобретения жилья у россиян», — добавил Дасаев.

По данным СК «Дачный сезон», спрос россиян на частные дома с января по август 2023 года вырос на 80 процентов. Ставки по ипотеке на загородную недвижимость находятся на уровне 4-21 процент годовых.