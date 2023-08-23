Американская техника на Украине стала легкой мишенью для России
WSJ: техника Запада на Украине стала легкой мишенью для российских войск
Западная техника на Украине стала простой мишенью для России. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal (WSJ).
«Войска бросают американскую технику, так как она оказалась легкой мишенью для российской артиллерии», — сказано в публикации.
В материале также говорится, что при попытке украинского контрнаступления в июне западная военная техника была неспособна передвигаться из-за постоянного обстрела со стороны российских вертолетов, а также противотанковых ракет и артиллерии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход контрнаступления. По его словам, процесс проходит очень сложно из-за минных полей.