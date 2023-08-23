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11:51, 23 августа 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о планах ВСУ ударить по флангам под Угледаром

Гагин: ВСУ сконцентрировали группировку под Угледаром для удара по флангам

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали группировку под Угледаром и планируют ударить по флангам. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

«Противник сейчас сконцентрировал силы, чтобы попытаться прорвать наши фланги на угледарском направлении. Пока идет прощупывание обороны», — заявил он.

Гагин также отметил, что ВСУ концентрируют силы за счет экономии на других участках угледарского направления. Обстановка, по его словам, остается напряженной.

Ранее советник главы ДНР сообщил, что российские военные заняли несколько позиций ВСУ на авдеевском направлении. По его словам, Вооруженные силы России захватили три опорных пункта неподалеку от села Новокалиново.

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    Алевтина Запольская
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