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12:39, 23 августа 2023Россия

В России потребовали гарантий безопасности для продления зерновой сделки

Депутат Госдумы Журова: зерновая сделка может угрожать нашей безопасности

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Зерновая сделка может угрожать безопасности России: страна не может быть уверена в том, что на украинских кораблях не перевозится оружие. Для продления соглашения стране необходимы гарантии безопасности, а также выполнение других ее условий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Сделка может быть продолжена, если выполнят наши условия. Пока же все это угрожает нашей безопасности. Если нам гарантируют безопасность, тогда появится и предмет для разговора. Кроме того, зерновая сделка все же оказалась не совсем тем, что планировалось изначально, мы видим, что зерно идет не туда», — сказала политик.

По словам Журовой, Россия не всегда может понять, что именно перевозится на украинских кораблях в рамках зерновой сделки. Страна хотела бы больше контролировать этот процесс, чтобы быть уверенной в том, что сделка используется только по назначению.

«Также мы помним, что был не решен вопрос по нашему зерну и по нашим удобрениям. Но это ведь общая сделка, а не только украинская. Посмотрим, что нам могут предложить для ее продления. Если будут какие-то изменения, будет и разговор», — заключила Журова.

Ранее стало известно, что Турция и Организация Объединенных Наций (ООН) готовят предложения России по зерновой сделке. Также сообщалось, что нерешенным на данный момент остается вопрос с банками.

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