Турция и ООН подготовят предложения России по зерновой сделке

Турция и ООН готовят предложения России по зерновой сделке, идут обсуждения

Турция и Организация Объединенных Наций (ООН) готовят предложения России по зерновой сделки, но еще остаются проблемы с банками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, который участвует в переговорах.

«Некоторые предложения с нашей стороны в контакте с ООН разрабатываются. Но пока не все идеально, есть неразрешенные моменты с банковскими вопросами. Обсуждения идут», — заявил источник агентства.

Ранее турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что организация альтернативных зерновых маршрутов без участия России нерациональна. По данным издания, в переговорах по зерновому маршруту достигнут «значительный прогресс».