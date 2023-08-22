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13:19, 22 августа 2023Мир

В Турции заявили о нерациональности зерновых коридоров без участия России

Yeni Safak: альтернативные зерновые маршруты без участия России нерациональны

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Организация альтернативных зерновых маршрутов без участия России нерациональна. Об этом пишет турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источник в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана.

Издание сообщило, что в переговорах по зерновому маршруту достигнут «значительный прогресс». По информации Yeni Safak, предстоящая встреча Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным станет решающей в вопросе нового договора о поставках украинского зерна.

Собеседник заявил, что «возможности для взаимопонимания можно найти».

Ранее стало известно, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки, которое могут заключить в ближайшее время. В рамках нового соглашения российское зерно будет поставляться в бедные страны, в основном, в Африку, Турция выступит организатором, Катар — спонсором поставок.

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    Александр Слабиев
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