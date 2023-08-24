В США рассказали о мечте Польши о создании империи

Макгрегор: Польша мечтает захватить Украину и Белоруссию, чтобы создать империю

Польша мечтает захватить Украину и Белоруссию и создать империю. О планах Варшавы рассказал экс-советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире своего Youtube-канала.

«Правительство в Варшаве с самого начала враждебно настроено по отношению к России. Они считают себя хозяевами империи, которая распространяется на большую часть Украины и Белоруссии», — заявил он.

При этом полковник отметил, что эта идея уже терпит крах, поскольку польские власти отказываются принимать участие в конфликте в соседней стране.

Ранее бывший советник главы Пентагона допустил, что Польша и Латвия могут ввести свои войска на Западную Украину. Он заявил о желании Польши захватить часть Украины после ее распада. По словам Макгрегора, Киев находится на грани полного краха, у нее также нет шансов на победу в конфликте с Россией, поэтому Варшава и Вильнюс воспользуются ситуацией для ввода своих войск.