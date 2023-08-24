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14:35, 24 августа 2023Ценности

Мошенница Анна Делви проведет показ на Неделе моды

Page Six: мошенница Анна Делви выступит организатором показа дизайнера Шао Яна
Анна Делви

Анна Делви. Фото: Richard Drew / AP

Мошенница Анна Сорокина (более известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, выступит организатором модного показа. Об этом сообщает Page Six.

32-летняя аферистка вместе с американским модным критиком Келли Катрон вызвались организовать дефиле коллекции молодого дизайнера Шао Яна. Шоу планируют провести 11 сентября в рамках будущей Нью-йоркской Недели моды. Делви преимущественно занимается планированием списка гостей и моделей-участниц мероприятия.

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Согласно материалу, 20 манекенщицам сделают прически и макияж в студии неподалеку от квартиры знаменитости, где она на данный момент содержится под домашним арестом. При этом точное место проведения показа журналисты не раскрыли. Тем не менее сообщается, что до начала дефиле в жилище Делви соберутся модные редакторы для проведения пресс-конференции с модельером.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно — 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. После этого ее депортировали в Германию.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

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    Карина Черных
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