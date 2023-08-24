Столичный вариант кукол Барби показали на Московском урбанфоруме

Медики и сотрудники центров госуслуг Москвы стали образами лимитированных кукол

Врач и медсестра московских больниц, а также сотрудники центров госуслуг «Мои Документы» стали прообразами для лимитированной коллекции кукол. Как сообщили в пресс-центре Московкого урбанфорума в Гостином Дворе, это детально воссозданные фигурки: каждая кукла медиков в стиле «Барби» одета в единую форму, которую носят сотрудники больниц Москвы. Куклам дали самые распространенные имена и отчества среди московских врачей и медсестер: Сергей Александрович и Елена Владимировна.

Фигурки сотрудников центров госуслуг комплектуются фирменной брендированной ручкой и самым узнаваемым атрибутом — бумажным талоном электронной очереди, отметили в пресс-центре.

Куклы московских медиков в стиле «Барби» сможет приобрести каждый посетитель Московского урбанфорума в Гостином Дворе, они эксклюзивно представлены в сувенирной лавке форума. Куклы сотрудников центров госуслуг «Мои Документы» станут еще более редким коллекционным экземпляром, считают организаторы: их в подарок получат только порядка ста детей сотрудников этих центров, которые придут 24 августа с родителями на Мосурбанфорум в Гостином Дворе, где проходят мероприятия в честь 12-летия столичных офисов «Мои Документы».

В сувенирной лавке Гостиного Двора можно также приобрести и другую эксклюзивную продукцию: джибитсы на кроксы, футболки, худи и шопперы. Все аксессуары были специально созданы для Московского урбанистического форума в коллаборации с известным дизайнером Кириллом Караваевым. Сувенирная лавка расположена на первом этаже Гостиного Двора и открыта в течение всего дня.

Московский урбанистический форум в Гостином Дворе проходит до 10 сентября. Там организовано интерактивное мультимедийное пространство с экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. На форуме проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проводят бесплатные концерты. Подробная программа — на сайте форума.

