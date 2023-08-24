Украинский военнопленный рассказал о мобилизации без почки

Украинский военнопленный Короткий рассказал, что его мобилизовали без почки

Украинский военнопленный сержант 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Роман Короткий заявил, что его мобилизовали, несмотря на инвалидность, — у мужчины отсутствует одна почка. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам мужчины, его остановили на остановке и вручили ему повестку. «Говорил, что я инвалид, им все равно, им запрещено писать, что ты негоден. Я даже пытался предложить деньги — купить, но они отказались. Сказали, им надо набрать количество людей, без каких-либо оснований. У меня нет одной почки. Комиссии все равно, комиссия была только на бумаге. Никого не интересует, нужно было только количество людей», — рассказал Короткий.

Укомплектованную группу мобилизованных, по словам военнопленного, отправили без подготовки в Славянск, а позже — на передовые позиции в Белогоровку.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие попросили президента Украины Владимира Зеленского усилить мобилизацию. Глава государства заявил, что сначала ему необходимо разобраться с вопросом работы военкоматов в стране.