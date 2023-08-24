В Госдуме назвали условие блокировки YouTube в России

Депутат Матвейчев назвал условием блокировки YouTube в России создание аналога

Американский IT-гигант Google и принадлежащий ему видеосервис YouTubе будут заблокированы в России после того, как в стране появится отечественный аналог. Об условии блокировки компаний в беседе с «Лентой.ру» высказался зампред комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«По всем и правилам и понятиям мы можем заблокировать Google. Пока такого решения нет, здесь вопрос больше в альтернативе, чтобы мы могли ее предоставить. Мы видим, что очень сильно сейчас видеосервисы развиваются на отечественных сайтах, но вопрос в том, справятся ли они с большим объемом информации», — сказал он.

При появлении нормальной альтернативы для пользователей, конечно, мы будем его (Google — прим. «Ленты.ру») блокировать, но это не вопрос ближайшего времени. (...) В долгосрочной перспективе нужно будет с ними (компаниями — прим. «Ленты.ру») прощаться, потому что это реально вражеская армия, которая работает на территории нашей страны Олег Матвейчев зампред комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Свою позицию депутат мотивировал тем, что деятельность компании, по его словам, идет вразрез с российским законом.

«Google не просто нарушает наше законодательство, а нарушает его злостно, то есть полностью его игнорирует. Google действительно является оружием в информационной борьбе. (...) Он себя ведет совсем не как нейтральная площадка. (...) Я с трудом себе представляю, что Google исправится, но все же и такое может произойти», — отметил Матвейчев.

Парламентарий также порекомендовал российским пользователям, имеющим архивную информацию на серверах YouTube, перенести все свои данные на отечественные сайты.

В июне глава Минцифры Максут Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал блокировку YouTube преждевременной, пока не появится достойная альтернатива. По словам руководителя министерства, позиция ведомства по этому вопросу не менялась.

«Проблемы, связанные с таргетированием контента, который нарушает российское законодательство, все равно есть. Альтернативу растим, работаем над этим», — объяснил министр.