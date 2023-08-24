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14:01, 24 августа 2023Мир

Минобороны Турции отвергло возможную альтернативу зерновой сделки

Минобороны Турции: альтернативы зерновой сделке нет в повестке
СюжетМинобороны:

Фото: Anca Cernat / Reuters

Минобороны Турции выступило за возобновление зерновой сделки и отвергло ее возможную альтернативу. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве назвали позицию Анкары по зерновой сделке четкой и подчеркнули, что являются сторонниками ее возобновления.

«Мы считаем, что в настоящее время в нашей повестке альтернативы ей нет. Турция продолжает контакты для возобновления зернового коридора в прежнем формате с ООН, Россией и Украиной», — заявил представитель Минобороны Турции.

Ранее стало известно, что Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения возврата к зерновой сделке. Сообщается, что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате, а в случае достижения прогресса к диалогу может подключиться Украина.

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    Семен Александров
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