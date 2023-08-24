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08:56, 24 августа 2023Мир

В Турции допустили скорое обсуждение возврата к зерновой сделке

Milliyet: Россия, Турция и ООН могут в Стамбуле обсудить зерновую сделку

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения возврата к зерновой сделке. Об этом газете Milliyet сообщили осведомленные источники.

Обсуждалось, что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате. В случае достижения прогресса к диалогу может подключиться Украина, уточняет издание.

23 августа депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Ленте.ру», что зерновая сделка может угрожать безопасности России: страна не может быть уверена в том, что на украинских кораблях не перевозится оружие. Для продления соглашения стране необходимы гарантии безопасности, а также выполнение других ее условий.

Кроме того, добавила парламентарий, зерновая сделка «оказалась не совсем тем, что планировалось изначально». «Мы видим, что зерно идет не туда», — указала Журова.

Ранее стало известно, что Турция и ООН готовят предложения России по зерновой сделке. Также сообщалось, что нерешенным на данный момент остается вопрос с банками.

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    Марина Совина
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