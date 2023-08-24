Российским городам предрекли исчезновение автомоек и шиномонтажей

«Известия»: в городах может возникнуть дефицит автомоек и шиномонтажей

В крупных российских городах может значительно сократиться количество автосервисов, пунктов шиномонтажа и моек. Об этом пишут «Известия».

Член правления Союза автосервисов России Дмитрий Даньшов объяснил изданию, что причина заключается в проектах реорганизации промышленных зон. На их месте в мегаполисах появляются жилые комплексы, торговые и бизнес-центры, а площадок для техцентров в них в большинстве случаев не предусмотрено. Он высказал идею, что подходящими местами для автосервисов «шаговой доступности» могли бы стать специально выделенные зоны в паркингах.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил, что снижение доступности автосервисов и шиномонтажей в мегаполисах скажется на безопасности дорожного движения. По его словам, владельцы машин будут откладывать визит в расположенный далеко техцентр, пока неисправность не станет критической.