В ЕС отреагировали на инцидент с самолетом Пригожина

Представитель ЕС Стано: у Евросоюза нет достоверной информации по Пригожину

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что у ЕС нет достоверной информации по инциденту с Евгением Пригожиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видели сообщения об авиакатастрофе (...) Однако, как и многое другое в России, нам это очень сложно проверить, в нашу задачу не входит комментировать это», — отметил Стано.

Также он добавил, что ЕС отказывается комментировать возможные последствия инцидента с самолетом.

Ранее в Польше увидели угрозу ЧВК без ее руководителя Пригожина. По словам заместителя министра финансов и региональной политики страны Марцина Хорала, Польше необходимо обезопасить границу, построить систему государственного иммунитета и укрепить вооруженные силы.