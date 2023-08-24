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14:29, 24 августа 2023Мир

В ЕС отреагировали на инцидент с самолетом Пригожина

Представитель ЕС Стано: у Евросоюза нет достоверной информации по Пригожину

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что у ЕС нет достоверной информации по инциденту с Евгением Пригожиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видели сообщения об авиакатастрофе (...) Однако, как и многое другое в России, нам это очень сложно проверить, в нашу задачу не входит комментировать это», — отметил Стано.

Также он добавил, что ЕС отказывается комментировать возможные последствия инцидента с самолетом.

Ранее в Польше увидели угрозу ЧВК без ее руководителя Пригожина. По словам заместителя министра финансов и региональной политики страны Марцина Хорала, Польше необходимо обезопасить границу, построить систему государственного иммунитета и укрепить вооруженные силы.

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    Максим Габриелян
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