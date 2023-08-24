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09:11, 24 августа 2023Путешествия

Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 35 рейсов

Фото: Alejandro Martanez Valez / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах в четверг, 24 августа, произошла отмена и задержка 35 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты 16 самолетов, 4 — отменили. Во Внуково перенесли 7 рейсов, 2 — отменили. В Шереметьево задержали 6 авиарейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в августе летевший в Сочи пассажирский лайнер резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Москвы в популярный курортный город. Отмечается, что воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за поломки в системе кондиционирования.

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    Фариза Бацазова
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