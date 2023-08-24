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09:42, 24 августа 2023Россия

Диггер показал уровень воды в московском коллекторе во время ливня

Диггер показал заполненный водой под потолок коллектор Неглинки во время ливня

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Диггер Даниил Давыдов опубликовал фотографии коллектора реки Неглинки во время ливня. Снимки он разместил в своем аккаунте @diggerdaniildavydov в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах видно заполненный водой под самый потолок коллектор. Снимки были сделаны вечером после обильных осадков, обрушившихся в тот день на столицу.

В записи под фотографиями диггер выражает недоумение в связи с тем, что его коллеги не отменили спуск в подземелья во время дождя. Также у него возник вопрос к инструктору, который не смог вывести участников экскурсии в безопасное место при первых признаках подъема уровня воды в коллекторе.

Группа диггеров пропала после спуска в подземные коммуникации Москвы 20 августа. В этот день на город обрушился сильный ливень, что привело к резкому заполнению подземных коммуникаций. Спастись не удалось никому из восьми участников экскурсии.

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    Алан Босиков
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