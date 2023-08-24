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18:06, 24 августа 2023Силовые структуры

Москвичи за семь месяцев 2023 года по указанию мошенников продали 11 квартир

В Москве пенсионеры продали 11 квартир за 7 месяцев 2023 года из-за мошенников

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За первые семь месяцев 2023 года жители Москвы в возрасте от 63 до 84 лет продали 11 квартир по указанию телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Аферисты ввели москвичей в заблуждение и убедили, что таким образом они пресекают преступные действия в отношении своей недвижимости. Злоумышленники действовали по одной схеме: сначала представлялись сотрудником банка или правоохранительных органов, а потом убеждали перевести деньги на «безопасные» счета. Затем мошенники сообщали, что совершаются преступные действия в отношении недвижимости и автомобилей, поэтому их нужно срочно продать. Таким образом аферисты заполучили более 156 миллионов рублей.

В ведомстве отметили, что у многих пострадавших это единственное жилье. Теперь на всю недвижимость наложены обеспечительные меры. Нефедова подчеркнула, что работники банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан продавать, закладывать квартиры или иное имущество, а также передавать деньги курьерам или переводить их на «безопасные счета».

Ранее в Москве полиция задержала 20 участников преступной группировки, занимавшейся мошенничеством в сфере недвижимости. Они узнавали о квартирах, владельцы которых долго в них не проживали. Под видом собственников и покупателей на основании подложных документов они оформляли договоры купли-продажи чужого жилья, после чего подавали документы в регистрирующие органы и оформляли право собственности. Далее недвижимость перепродавалась добросовестным покупателям.

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    Варвара Митина
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