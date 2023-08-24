Российский врач развеяла популярные мифы о похудении

Врач-косметолог Регина Хабибуллина развеяла популярные мифы о похудении. Ее комментарий публикует UFA1.RU.

Специалистка отметила, что в борьбе с лишним весом не помогут обертывание и использование скрабов и щеток для массажа. По ее словам, посредством данных процедур, сделанных курсом, получится только скорректировать целлюлит и улучшить качество кожи.

Кроме того, неэффективны при избавлении от набранных килограммов липолитики и такие косметологические процедуры, как криолиполиз, миостимуляция и LPG (аппаратный вакуумно-роликовый массаж).

Для усовершенствования физической формы медик посоветовала придерживаться правильного питания и заниматься спортом.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.